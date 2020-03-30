AÖO AÖL MAÖL AÖİHL sınavları ne zaman yapılacak? 2020 Açık Öğretim sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının ertelendiği açıklandı. MEB’in yaptığı açıklamada sınavların eylül ayında uygulanacağı duyuruldu.

AÖO AÖL MAÖL AÖİHL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 21-22 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2. dönem Açık Öğretim sınavları corona virüsü tedbirleri nedeniyle EYLÜL ayına ertelenmesi yönünde karar verildi.

YURTDIŞI AÖL SINAVLARI DA ERTELENDİ

MEB tarafından daha önce yapılan duyuru ile yurtdışında gerçekleştirilecek sınavlar da ertelenmişti. Yapılan duyuruya göre; 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem Sınavları ertelendi.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.