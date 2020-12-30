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Ara tatil ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim hakkında son açıklama

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle eğitimde aksaklıklar yaşanıyor. Yaklaşık üç hafta önce tekrardan yürürlüğe giren corona virüsü yasaklarıyla birlikte okullar tüm kademeler için kapatılmıştı. Bakanlık, okulların ilk dönem boyunca kapalı olacağını açıkladı.

Güncellenme: 14:05, 30/12/2020
Haberler Eğitim
Ara tatil ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim hakkında son açıklama

Alınan son karara göre; ilk dönemin biteceği 23 Ocak tarihine kadar ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler eğitimlerini online oalrak EBA TV üzerinden yapacak.

23 Ocak itibariyle başlayacak ara tatil (sömestr) üç hafta sürecek ve okullar 15 Şubat tarihinde açılacak. İkinci dönem olması planlanan bir haftalık ara tatil ise olmayacak.

Bakanlık, 15 Şubat'ta okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceğini Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonrasında karar verecek.

SINAVLAR DA İPTAL EDİLDİ

İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrenciler ilk dönem için sınav olmayacak. Öğrencilere karne notları, derse katılım puanları üzerinden verilecek.

Lisede okuyan öğrenciler ise birinci dönem sınavlarını ikinci dönem olacak.

Ayrıca bu dönem içerisinde öğrencilere basılı karne verilemeyecek. Öğrencilerin notları elektronik ortama yüklenecek.

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