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Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapacak?

Tatil programlarını erkenden yapmak isteyen veliler okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. İkinci ara tatil sayesinde Haziran ayı gelmeden, öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman?

15:47 -
Haberler Eğitim
Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapacak?

Kiminin ders çalışarak, kiminin dinlenerek geçirdiği sömestr tatilinin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda okullarındaki sıralarında yerini aldı. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Peki okullar ne zaman kapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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