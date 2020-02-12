Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapacak?

Kiminin ders çalışarak, kiminin dinlenerek geçirdiği sömestr tatilinin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda okullarındaki sıralarında yerini aldı. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Peki okullar ne zaman kapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.