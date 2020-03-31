ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Rektörü’nden açıklama!

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ATA AÖF sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından ATA AÖF bahar dönemi sınavlarıyla ilgili paylaşımda bulunan Rektör Çomaklı, sınavların tarihi ve diğer gelişmeleri en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Öğrencilerin merak ettiği ATA AÖF sınavları hakkındaki açıklamaları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Ünviversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, sınav tarihleri en kısa sürede duyurulacak. Sınav tarihleri belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

REKTÖR ÇOMAKLI’DAN SINAV AÇIKLAMASI

ATA AÖF sınavları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sınav tarihlerini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu. İşte sınavlar hakkında yapılan o paylaşım;