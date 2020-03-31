Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Rektörü’nden açıklama!

Atatürk Üniversitesi (AÜ) tarafından uygulanacak olan ATA AÖF bahar dönemi sınavlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı sınav tarihi ve diğer gelişmeleri en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu.

19:19 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Rektörü’nden açıklama!

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ATA AÖF sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından ATA AÖF bahar dönemi sınavlarıyla ilgili paylaşımda bulunan Rektör Çomaklı, sınavların tarihi ve diğer gelişmeleri en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Öğrencilerin merak ettiği ATA AÖF sınavları hakkındaki açıklamaları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Ünviversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, sınav tarihleri en kısa sürede duyurulacak. Sınav tarihleri belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

REKTÖR ÇOMAKLI’DAN SINAV AÇIKLAMASI

ATA AÖF sınavları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sınav tarihlerini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu. İşte sınavlar hakkında yapılan o paylaşım;

açıköğretim AÖF Atatürk Atatürk Üniversitesi rektör sınav sosyal medya tweet Twitter
Son güncelleme: 19:26 31.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more