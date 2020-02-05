ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç için ipucu veren tarih…

ATA AÖF bütünleme sınavlarına giriş yapan öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı bütünleme 1-2 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirildi. ATA AÖF 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.

ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklanınca haberimizin detaylarında yer alacaktır.

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi’nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.