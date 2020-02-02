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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF soru ve cevaplar yayımlandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavlarının ilk oturumu dün gerçekleştirildi, ikinci oturumu ise bugün yapılacak. ATA AÖF bütünleme sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarından önce puanlarını hesaplamak için soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Peki ATA AÖF sonuçları, soruları ve cevapları ne zaman duyurulacak?

11:57 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF soru ve cevaplar yayımlandı mı?

Üniversiteyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin bir seçeneği olan ATA AÖF’te bütünleme sınavları gerçekleştiriliyor. ATA AÖF bütünleme sınavlarına giren öğrenciler şimdi ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman sorusunu soruyor. İşte sınav sonuçlarına ve sorularına dair merak edilenler…

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Atatürk Üniversitesi'nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/’ adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınav soru ve cevaplarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Atatürk Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “24 Ocak Cuma günü yaşadığımız Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları önceden planlandığı gibi 81 ilde ve 102 sınav merkezinde 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Ancak; depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan öğrencilerimiz ile birinci derece yakını hastanede olan veya vefat eden öğrencilerimizden bütünleme sınavına giremeyecek olanlar, bu durumlarını belgelemeleri hâlinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.

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