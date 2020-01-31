ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi: Deprem bölgelerinde ATA AÖF sınavı yapılacak mı?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için geçtiğimiz günlerde ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı. Sınava kısa bir zaman kala ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yoğun ilgi görüyor. Sınav önce Erzurum Atatürk Üniversitesinde deprem duyurusu yayımlandı.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SINAVI DEPREMZEDELER GİRECEK Mİ?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları önceden planlandığı gibi 81 ilde ve 102 sınav merkezinde 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan öğrenciler ile birinci derece yakını hastanede olan veya vefat eden öğrencilerimizden bütünleme sınavına giremeyecek olanlar, bu durumlarını belgelemeleri hâlinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaklar.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülke genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacak.

Öğrencilerin sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi bulundurmaları gerekiyor. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan ilgili sınav tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.