ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Yüzlerce öğrencinin beklediği ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. ATA AÖF final sınavları öncesi sınav giriş belgelerini alacak olanların Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Haberimizde bulunan link aracılılığıyla ATA AÖF sınav giriş yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgelerinizi oluşturabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülke genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacak.

Öğrencilerin sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi bulundurmaları gerekiyor. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan ilgili sınav tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.