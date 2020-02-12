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ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama linki…

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarını bekliyordu ve ATA AÖF sonuçları Atatürk Üniversitesi'nin sitesi üzerinden ilan edildi. ATA AÖF sonuçlarını öğrenmek için haberimizdeki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. İşte ATA AÖF final sınavı sonuçları ve detaylar...

07:48 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama linki…

Öğrenciler günlerdir ATA AÖF bütünleme sonuçlarını bekliyordu ve müjdeli haber geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin geçtiğimiz hafta girdikleri ATA AÖF sonuçları açıklandı. ATA AÖF sonuçları kısa süre önce “https://obs.atauni.edu.tr/” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ATA AÖF SONUÇLARI SORGULAMA

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.

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