ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama linki…

Öğrenciler günlerdir ATA AÖF bütünleme sonuçlarını bekliyordu ve müjdeli haber geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin geçtiğimiz hafta girdikleri ATA AÖF sonuçları açıklandı. ATA AÖF sonuçları kısa süre önce “https://obs.atauni.edu.tr/” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.