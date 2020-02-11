ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları bugün açıklanır mı? Sınav sonucu için ipucu veren tarih…

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler ATA AÖF bütünleme sonuçlarını bekliyor. ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları Atatürk Üniversitesi otomasyonu üzerinden erişime açıldı. 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama işlemi de açıklandığı andan itibaren Atatürk Üniversitesi – Giriş Merkez resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Nasıl sorgulanır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilerde sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklanacağı duyuruldu. Sınavlar ise 1-2 Şubat tarihlerinde yayınlandığı için bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

SINAV SORU VE CEVAPLARINA ERİŞİM KILAVUZU

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.