ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri… ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

ATA AÖF final sınavlarının açıklanmasının ardından ATA AÖF bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçiyor ve dönem sonu not ortalamasını % 70 oranında etkiliyor. İşte ATA AÖF bütünleme tarihleri…

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı 6-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeni ile bu sene ATA AÖF bütünleme sınavı online olarak gerçekleşecek.

ATA AÖF’TE MAZERET SINAVI VAR MI?

Yapılan açıklamayla hiçbir şekilde mazeret ve telafi sınavı yapılmayacağı açıklandı.