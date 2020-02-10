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ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları gerçekleştirildi. Üniversiteyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin bir seçeneği olan ATA AÖF’te bütünleme sınav sonuçları bekleniyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

15:26 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bütünleme sınavları 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. ATA AÖF bütünleme sınavlarına giriş yapan öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte ATA AÖF bütünleme sınavı detayları…

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilerde sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklanacağı duyuruldu. Sınavlar ise 1-2 Şubat tarihlerinde yayınlandığı için bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bütünleme sınavı sonuçları açıklandığı anda aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.

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