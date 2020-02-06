ATA AÖF bütünleme soru ve cevapları yayımlandı! ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019-2020 AÖF bütünleme sınavı 1-2 Şubat’ta yapıldı. ATA AÖF sınavına katılan öğrenciler merakla soru ve cevapları araştırıyordu. ATA AÖF 2019-2020 güz dönemi bütünleme sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. İşte ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları…

SINAV SORU VE CEVAPLARINA ERİŞİM KILAVUZU

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.