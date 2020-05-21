ATA AÖF online vize sonuçları açıklandı! OBS öğrenci giriş ekranı…

Atatürk Üniversitesi’nce 4-15 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF online vize sınavı sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, ATA AÖF vize sınavı sonuçları obs.ataunu.edu.tr adresinden T.C kimlik no ve şifreler ile giriş yapılarak öğrenilebilecek. İşte ATA AÖF sınav sonuç ekranı ve açıklamalar…

ATA AÖF ONLİNE VİZE SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-2020 Bahar Yarıyılı Vize Sınavı Sonuçları Açıklandı

Değerli Öğrencilerimiz, Vize Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 17:00’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAV SONUÇLARI İTİRAZ KILAVUZU

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