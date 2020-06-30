ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF final sonucu sorgu ekranı…

ATA AÖF final sonuçlarını bekliyordu ve ATA AÖF sonuçları Atatürk Üniversitesi’nin sitesi üzerinden ilan edildi. ATA AÖF sonuçlarını öğrenmek için haberimizdeki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. İşte ATA AÖF final sınavı sonuçları ve detaylar…

ATA AÖF SONUÇLARI

ATA AÖF final sonuçlarınızı yukarıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sorgulama ekranına giriş yapmak için gerekli panel giriş şifreniz ve kullanıcı adınızı girmeniz gerekmektedir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecek.