ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF bütünleme sınavları tamamlandı

Corona virüsü sebebiyle üniversitede sınavlar online olarak yapılmıştı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde bütünleme sınavları da online olarak, uzaktan yapıldı. Gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacak tarihte. İşte ayrıntılar…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Test usulü yapılan ve 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü ATA AÖF bütünleme sınavında öğrenciler her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre tanındı. 06-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret hakkı verilmeyecek. Atatürk Üniversitesi, sınav sonuçlarını 10 Temmuz'dan sonra toplu olacak açıklayacak.