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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ATA AÖF sınavları 11 Aralık’ta son buldu. Soru ve cevapları geçtiğimiz gün erişime açılan ATA AÖF sınav sonuçlarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Güncellenme: 10:15, 15/12/2020
Haberler Eğitim
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yarıyılı online sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri aralığında tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada sınav sorularının ve cevap anahtarının LMS sistemine yüklendiği duyuruldu.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih verilmedi. Son yapılan sınavın sonuçları 6 gün içinde erişime açılmıştı. Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

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