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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım…

ATA AÖF vize sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci sık sık Atatürk Üniversitesi sitesini ziyaret ederek ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. Sınavların üzerinden bir haftadan fazla geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri yükseldi. ATA AÖF sınav sonuçları için resmi bir tarih verilmemiş olsa da sonuçların bugünlerde açıklanması bekleniyor…

09:53 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım…

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri ATA AÖF sınavı sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde sınava giren öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Emeklerinin karşılıklarını merak eden öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıllarda Erzurum Atatürk Üniversitesi sınav sonuçlarını 15 gün içerisinde açıklıyordu. Bu durum göz önüne alınırsa sınav sonuçlarının 12 Ocak tarihinde açıklanması tahmin ediliyor. Sınav sonuçlarının en geç ise 17 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU

Bir derse ait başarı notu ara sınavın %30'u, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %70'i alınarak hesaplanır. Ancak yalnızca Blok Uygulama dersinde bu oranlar yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.

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