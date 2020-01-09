ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım…

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri ATA AÖF sınavı sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde sınava giren öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Emeklerinin karşılıklarını merak eden öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıllarda Erzurum Atatürk Üniversitesi sınav sonuçlarını 15 gün içerisinde açıklıyordu. Bu durum göz önüne alınırsa sınav sonuçlarının 12 Ocak tarihinde açıklanması tahmin ediliyor. Sınav sonuçlarının en geç ise 17 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU

Bir derse ait başarı notu ara sınavın %30'u, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %70'i alınarak hesaplanır. Ancak yalnızca Blok Uygulama dersinde bu oranlar yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.