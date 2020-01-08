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ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ATA AÖF sonucu için ipucu veren tarih….

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları gerçekleştirildi. Öğrenciler bütünleme sınavlarından önce notlarını öğrenmek için heyecanla ATA AÖF sınav sonuçlarını bekliyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

09:49 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ATA AÖF sonucu için ipucu veren tarih….

Öğrenim hayatına dışarıdan devam eden öğrencilerin katıldığı eğitimlerden biri olan ATA AÖF sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmasa da sonuçların 17 Ocak’a kadar açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıllarda Erzurum Atatürk Üniversitesi sınav sonuçlarını 15 gün içerisinde açıklıyordu. Bu durum göz önüne alınırsa sınav sonuçlarının 12 Ocak tarihinde açıklanması tahmin ediliyor. Sınav sonuçlarının en geç ise 17 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.

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