Atatürk ilkeleriyle öğrenciler yetişir

Bugüne kadar binlerce öğrencinin hayatını değiştiren Darüşşafaka'nın Cemiyet Başkanı Tayfun Öktem, temel prensiplerinin Atatürk ilkeleri olduğunu söyledi. Öktem, şöyle devam etti: “Şefkat yuvasına adım atan her bir birey, hayatı boyunca bu duruşun gereklerini yerine getirmek için elinden geleni yapar. Ülkesi ve milletine faydalı, Atatürk ilkelerini sahiplenmiş, evrensel değerleri benimsemiş, sorgulayan, araştıran, hayatın önüne çıkardığı her zorluğa karşı yılmadan mücadele eden binlerce mezunuyla Darüşşafaka, bu ülkenin aslında en önemli hazinelerinden.”

157 YILDIR AYAKTAYIZ

Darüşşafaka bünyesinde okuyan yaklaşık 1000 öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin tüm masraflarının bağışlarla karşılandığını belirten Öktem, eğitimle değişebilecek daha çok hayat için önemli bir çağrıda bulunup “Bizim için önemli olan, çocuklarımızın aydınlık geleceğine ışık tutmaları; bu yolda bizim sorumluluğumuzu paylaşmaları” diyerek Kurban Bayramı'na dikkat çekti. Öktem, eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak isteyen tüm eğitim sevdalılarını bayram bağış kampanyasına destek vermeye davet etti.

ŞEFKAT ELİNİN UZANDIĞI ÖĞRENCİLER BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Defne, Ceylan, Şeyhmus, Mehmetcan ve Hatice'nin ortak noktaları sadece babalarını ya da annelerini kaybetmiş olmaları değildi… Her biri farklı dönemlerde Darüşşafaka'nın şefkat eliyle tanıştı.

Kimi Mardin'den, kimi Hatay'dan, kimi ise Soma'dan İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumu'nun kapısından içeri adımı attı ve tüm hayatı değişti.

ABD'yi haritada bile bulamazdım

Mardinli Şeyhmus Aca, Darüşşafaka Sınavı'nı kazandığında annesi onu İstanbul'a yatılı okula göndermeyi istemedi. Şeyhmus, dokuz yılını geçirdiği Darüşşafaka'yı şöyle tanımlıyor: “Darüşşafaka benim için çağın ilerisinde olmak, vizyon sahibi olmak demek… Darüşşafaka sayesinde ülkemi temsil ettim. Mardin'de kalsaydım, belki harita üzerinde ABD'yi gösteremezken, 4 kez ABD'ye yarışmaya gittim.”

Hedefim dünya şampiyonluğu

Darüşşafaka ailesine 2001'de Hatay'dan katılan Ceylan Eroltu, akademik başarısının yanı sıra satranç alanındaki başarılarıyla da adından söz ettirdi. Lisanslı voleybolcu olan ve gitar çalan Ceylan Eroltu, “Bu sporu sadece erkeklerin değil kızların da yapabileceğini göstermek istiyorum. Hedefim dünyada derece yapmak. Satranç aslında hayat gibi, bugün yaptığın hamlenin oyun sonunda ne getireceğini düşünmen lazım” diye konuştu.

Okulumla imkansızı başardık

Resme olan yeteneği Darüşşafaka'da keşfedilen Defne Hadiş (19) Darüşşafaka'dan 2019'da mezun oldu. Dokuz yıllık eğitim hayatı boyunca sekiz kişisel sergi açtı, yarışmalarda ödül aldı. Defne Hadiş, “Darüşşafaka'ya geldiğimden beri ressam olmak istediğimi söyledim. Bana yardım eden okulum olmasaydı, bu imkansız bir hayaldi. Daçkalı olmak zaten imkansızı başarmaktır” dedi. Hadiş, 2019'da Roma'da düzenlenen 26. Uluslararası Felsefe Olimpiyatları'nda “Onursal Mansiyon Ödülü”nü aldı.