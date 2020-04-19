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Atatürk Üniversitesi’nden final sınavları hakkında açıklama! ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniersitesi, final sınavları hakkında duyuru paylaştı. Öğrencilerin merak ettiği final sınavlarıyla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın açıklamalarını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Peki ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?

23:30 -
Haberler Eğitim
Atatürk Üniversitesi’nden final sınavları hakkında açıklama! ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ATA AÖF final sınavları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İşte Atatürk Üniversitesi’nin final sınavları hakkında yaptığı o paylaşım.

REKTÖR ÇOMAKLI’DAN FİNAL SINAVI AÇIKLAMASI

AÖF Atatürk Atatürk Üniversitesi Erzurum rektör sosyal medya tweet Twitter
Son güncelleme: 23:31 19.04.2020
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