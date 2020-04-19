Atatürk Üniversitesi’nden final sınavları hakkında açıklama! ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ATA AÖF final sınavları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İşte Atatürk Üniversitesi’nin final sınavları hakkında yaptığı o paylaşım.
REKTÖR ÇOMAKLI’DAN FİNAL SINAVI AÇIKLAMASI
Final Sınavlarıyla İlgili Açıklama ‼️‼️‼️@yekta_sarac @YuksekogretimK @atauni1957 @AtauniKariyer @Ataunidd #Erzurum #AtatürkÜniversitesi #vize #final #koronavirüs #pandemi pic.twitter.com/PsoGFGHhA7
— Prof. Dr. Ömer Çomaklı (@profomercomakli) April 19, 2020