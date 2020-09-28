AUZEF güz dönemi bugün başladı! Kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF yaz dönemi kayıt yenileme işlemleri ise 22-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yaz dönemi 11 Haziran 2021 tarihinde tamamlanacak.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17’si Açık Öğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Eğitim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

– Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödemeniz yeterlidir.

– Ödeme yaptıktan sonra ders seçimi işleminiz fakülteniz tarafından yapılacaktır.

– Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

– Giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne tıklayınız. Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Ödemenizi HalkBank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

– Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.