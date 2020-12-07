AUZEF güz dönemi online ara sınavı sonuçları açıklandı

İstanbul Üniversitesi'nde eğitimlerini uzaktan olarak sürdüren öğrencilerin büyük bir merakla bekledikleri AUZEF sınav sonuçları internet üzerinden yayınlandı. Öğrenciler haberimizde yer alan linke tıklayabilir ve kullanıcı adı ve şifrelerini ilgili alanlara girerek AUZEF güz dönemi online sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler. İşte erişime açılan AUZEF sınav sonuçlarına dair detaylar…

AUZEF SINAV SONUÇLARI

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17’si Açık Öğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Eğitim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.