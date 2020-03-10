AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF'te kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrenciler AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri hakkında detayları araştırıyor.

AUZEF KAYIT İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 09 Mart 2020 – 13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödemeniz yeterlidir.

Ödeme yaptıktan sonra ders seçimi işleminiz fakülteniz tarafından yapılacaktır.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne tıklayınız. Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Ödemenizi HalkBank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.