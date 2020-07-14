AUZEF online sınavına giriş nasıl yapılır? AUZEF final sınavı ne zaman bitecek?

AUZEF'te kaydı bulunan binlerce öğrenci final sınavlarına bu kez evlerinden giriş yapacak. Corona virüsü sebebiyle online olarak yapılan AUZEF vize sınavı 10 gün boyunca erişime açık olacak. Peki online AUZEF sınavına giriş nasıl yapılır?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ONLİNE AUZEF SINAV GİRİŞ SAYFASI

AUZEF ONLİNE FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme (final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Bahar dönemindeki derslerinizin bitirme (final) sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Sınavlarınıza bu tarihler arasında 24 saat boyunca istediğiniz gün ve saatte girebilirsiniz. Bitirme (Final) sınavında her bir ders için öğrencilerimize süresi 30 dakika olan, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir.

Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.