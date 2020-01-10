AUZEF sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…

İstanbul Üniversitesi, AUZEF sınavı için giriş belgesini şart koşuyor. AUZEF sınav giriş belgesine haberimizdeki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda sınava giriş belgesinin de çıktısını alabilirsiniz. AUZEF, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. İşte AUZEF sınav giriş yerleri linki…

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

2020 AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF yarıyıl sonu bitirme sınavları 11 Ocak ve 12 Ocak tarihleri aralığında yapılacak.

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi vize sınavları 04 – 05 Temmuz 2020'de, bahar dönemi final sınavları 08 – 09 Ağustos 2020'de yapılacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.