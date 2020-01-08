AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı! AUZEF final sınavı ne zaman?

AUZEF, güz dönemi 1. yarıyıl son sınavlarının tarihi ve yeri açıklandı. 11-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak sınavın giriş belgesi https://sinav.istanbul.edu.tr/ sayfasında erişime açıldı. İşte AUZEF sınavı hakkında detaylar…
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI
2020 AUZEF SINAV TARİHLERİ
AUZEF yarıyıl sonu bitirme sınavları 11 Ocak ve 12 Ocak tarihleri aralığında yapılacak.
Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bahar dönemi vize sınavları 04 – 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 – 09 Ağustos 2020’de yapılacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AUZEF sınav yerleri ve belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.