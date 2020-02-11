AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı! İşte AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi çıkartma ekranı…

AUZEF telafi (bütünleme) sınavı 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde 4 oturum halinde gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi, sınav için giriş belgesini şart koşuyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi giriş belgelerine haberimizde yer alan linkten kullanıcı adı ve şifresini kullanarak erişebilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AUZEF sınav yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

AUZEF EK SINAV DUYURUSU

İstanbul Üniversitesi’nde yapılan duyuruda; “Değerli Öğrencilerimiz,

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin (AUZEF) 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan Telafi (Bütünleme) Sınavı, planlandığı gibi Elazığ ve Malatya da dâhil olmak üzere tüm sınav merkezlerimizde gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Telafi (Bütünleme) sınav merkezi tercihini Elazığ ve Malatya olarak belirleyen öğrencilerimiz için aşağıdaki esaslar çerçevesinde ek bir sınav yapılmasına karar verilmiştir:

Ek sınava, 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak Telafi (Bütünleme) sınavında, sınav merkezi tercihini Elazığ ve Malatya olarak yapmış ve sınava girmemiş olan öğrencilerimiz katılabilecektir.

Ek sınav, bahar yarıyılında ve sadece Elazığ ve Malatya merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Yapılacak olan ek sınava katılmak isteyenlerin, 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Telafi (Bütünleme) sınavlarında herhangi bir oturuma katılmamış olması gerekmektedir.

Gerçekleştirilecek olan ek sınavın tarih ve saat bilgisi daha sonra Fakültemizce duyurulacaktır. Fakültemiz tarafından belirlenen başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan ve Telafi (Bütünleme) sınav merkezi tercihi Elazığ ve Malatya olmayan öğrencilerimiz bu ek sınava giremeyeceklerdir.” denildi.