AUZEF sınav giriş yerleri: AUZEF telafi sınavı ne zaman?

AUZEF, güz dönemi bütünleme sınavlarının tarihi ve yeri açıklandı. 15-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak sınavın giriş belgesi https://sinav.istanbul.edu.tr/ sayfasında erişime açıldı. İşte AUZEF sınavı hakkında detaylar…
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI
AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AUZEF sınav yerleri ve belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.
2020 AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
AUZEF yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında yapılacak.
Bahar dönemi vize sınavları 04 – 05 Temmuz 2020'de, bahar dönemi final sınavları 08 – 09 Ağustos 2020'de yapılacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek.