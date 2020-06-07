Bakan Selçuk’tan LGS açıklaması: İsteyen maskesini çıkartabilir

Bakan Selçuk, canlı yayında katıldığı programda eğitim gündemindeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda çocukların oturma düzeni ve maskeyle ilgili soruyu yanıtlayan Selçuk, sosyal mesafeye göre oturma düzeni konusunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nda görüş aldıklarını söyledi.

“SİMÜLASYONLARIMIZ TAMAMLANDI”

Sınav ortamının kurulun hazırladığı rehbere göre düzenlendiğini belirten Selçuk, “Sınıf sınıf, okul okul bakıyoruz, yani genel bir düzenlemeden söz etmiyorum. Her bir okula tekil olarak bakıyoruz ve diyelim ki bir okulda sınıflar yetmedi, o zaman ne yapılır? Yemekhanesine bakılır, spor alanlarına, geniş alanlarına bakılır, oralar da kullanılır ve bunların her birisi tespit edildi ve çocuklarımızın ne şekilde yerleştirileceği konusunda da simülasyonlarımız tamamlandı” dedi.

“İKİNCİ BİR MASKE VERİLECEK”

Öğrencilerin yanlarında getirdikleri maskeleri sınav sonuna kadar kullanmalarını istemediklerini vurgulayan Selçuk, “Her bir çocuğumuza yeni maske vermek istiyoruz. İki sınavın arasındaki arada çocukların koridora, bahçeye çıkması söz konusu ve bu maskeyle ilgili belirli sıkıntılar da olabilir. O yüzden maskeyi tekrar yenileyeceğiz, yani ikinci bir maske vereceğiz ve çocuklarımız sıralarına oturduktan sonra sınavlarını rahatça yapabilecekler” şekilde diye konuştu.

“SINAV ANINDA İSTEYEN MASKESİNİ ÇIKARABİLECEK”

Bazı çocukların maskeden rahatsız olmadığını ancak bazı çocukların da maskeyle sınavda başarılı olamayacağını düşündüğünü kaydeden Selçuk, “Bunu danıştığımızda Bilim Kurulu heyetine, ‘yerlerine oturduktan sonra, sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskeleri çıkartabilirler’ yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartıp sınav esnasında maskesiz olarak devam edebilir” ifadesini kullandı.

“SORULARIN KOLAY YA DA ZOR OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören çocukların sınava katılmak istemesi halinde, velisinin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine sınav tedbir hizmeti konusunda başvuruda bulunmasını istedi.

Sosyal medyada LGS'de soruların zorluk düzeyiyle ilgili iddiaların gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Selçuk, şunları kaydetti;

*Çocuklarımız ve velilerimiz şunu bilsinler ki, bizim belli bir kontenjanımız var. Yani belirli sayıda öğrencimiz sınava girecek ve onların belirli kısmı her halükarda, sorular ne kadar zor kolay olursa olsun, belirli orandaki çocuğumuz bu sınavı kazanacak.

*Dolayısıyla ‘sorular zor olduğu için kimse kazanamayacak’ diye böyle bir şey söz konusu bile değil. Soruların kolay ya da zor olması söz konusu değil. Bunu çok net söylüyorum.

*Sınavla girilen okullardaki kontenjanlarımızı yaklaşık yüzde 50 oranında artırdık. Bunu velilerimizin özellikle duymasını istiyorum. Yani geçen seneye göre yüzde 50 oranında bir artış var. 2019’da 140 bin öğrencimiz sınavlı okulların kontenjanından yararlanabilirken, 2020’de 213 bin öğrencimiz bu kontenjandan yararlanacak.

“LGS'DE SON TEKRARI KAÇIRMAYIN”

Programda LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir duyuru da yapan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

*8 Haziran'da başlayacak ‘LGS’de son tekrar’ diye EBA televizyonunda bir çalışmamız olacak, saat 14.30'da. Çocuklarımın bunu kaçırmamalarını özellikle istiyorum.

*Çünkü orada bütün konuların son tekrar olarak yeniden gözden geçirileceği ve soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Dolayısıyla çocuklarımızın ve velilerimizin içi rahat olsun.

“KESİNLİKLE SORMAYIZ”

*Biz ders kitabının dışından bir soru sorabilir miyiz? Kesinlikle sormayız. Biz kazanımlarda olmayan bir konuyla ilgili sorar mıyız? Asla sormayız.

*Dolayısıyla konular belli, ders kitabı belli, potansiyel sorular da belli, sadece oturup çalışmaları ve odaklanmaları gereken bir süreçte çocuklarımız.

TAVSİYEDE BULUNDU

Selçuk, öğrencilere ve velilere sınav ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

*Sınav sadece belirli bir bilgiye sahip olmakla ilgili değil. Sınav odaklanma becerisi, azimli, sebatkar olmak, dayanıklı, dirençli olmakla da ilgili bir konu bu.

*O nedenle psikolojik olarak sağlamlık, iyi hissetmek, motivasyonunun yüksek olması, bunu başarabilen çocuklar, özyönetimi güçlü olan çocuklar bu süreçte daha başarılı oluyorlar.

*Ama aşırı kaygı yaşandığında bilinen konular da unutuluyor. O yüzden kaygı ile ilgili eğir bir aşırılık varsa ya da hiç kaygı yoksa gerçekten bir problem vardır. Belirli düzeyde orta düzeydeki bir kaygının normal olduğunu çocuklarımız ve velilerimiz bilmeli.

*Eğer çocuklarımız kendi kendine çalışma becerisi yüksekse, disiplinli çalışma konusunda sorun yaşamıyorsa emin olun sınavda da sorun yaşamayacak. Veliler paniklemesinler, çocuklarımızı panikletmesinler. Bu kadar çok kaynak, destek varken herhangi bir eksiklik hissetmesinler.

“ÇOCUKLARA TATİL KİTAPLARI DAĞITACAĞIZ”

Uzaktan eğitimin yazın devam edeceğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Yazın çocuklarımızla teması bırakmayacağız, ilkokuldaki çocuklarımıza tatil kitapları vereceğiz, ayrıca çalışma kitapları dağıtacağız. Bunun dışında EBA TV'de dersler devam edecek. Yabancı dil gibi, tasarı becerin atölyeleri gibi birçok faaliyetimiz yoğun biçimde yazın sürecek” diye konuştu. DHA