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Bakan Ziya Selçuk’tan sınavlarla ilgili paylaşım!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınavın nasıl yapılacağına dair bir video paylaştı. Ziya Selçuk, paylaşımında "Salgın sürecinde velilerimizin aklında sorular olması çok normal. Bakan olarak kaygılarınızı azaltacak bir video paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

21:06 -
Haberler Eğitim

Bakan Selçuk, Twitter hesabından sınavlarla ilgili bir video paylaştı.

Selçuk, paylaşımında corona virüsü salgını sürecinde velilerin aklında sorular olmasının çok normal olduğunu belirtti.

Kaygıları azaltacak bir video paylaştığını belirten Bakan Selçuk, “Bir eğitimci ve baba olarak ise çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim” dedi.

Bakan Selçuk’un paylaştığı videoda, LGS kapsamındaki merkezi sınavın nasıl yapılacağına dair soru ve cevaplar yer alıyor.

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