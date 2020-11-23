Bakanlık 24 saatte karar değiştirdi, 32 bin okul açıldı

Cumhurbaşkanının 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kararı alsa da MEB, tüm kademelerde yüz yüze eğitime kapattığı okulları bugün ilk kez çalışan anne-babaların çocukları için açtı. 65 bin okul kapalıyken, 24 saat içinde genelge yayınlanarak, 3-5 yaş aralığında resmi ve özel 32 bin kreş ve anaokulu eğitime açıldı.

ÖĞRETMENLER İSYAN ETTİ!

MEB’in bu kararı üzerine ilk kez bu sabah 1 milyon 629 bin öğrenci ve 98 bin 825 öğretmen, Covid-19'daki vaka sayısındaki artışa rağmen okul yoluna düştü. Öğretmenler, hem kendilerinin ve 3-5 yaş aralığındaki çocukların hayatının riske atılmasına isyan ediyor. MEB'e, ‘Bakıcı değiliz öğretmeniz” diye seslenen öğretmenler, karardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Öğretmenlerden çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Eğitim İş Sendikası Hukuk İşleri Genel Sekreteri Maksut Balmuk gelişmeleri şöyle değerlendirdi;

24 SAATTE BAKICI OLDULAR

20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, MEB'de genelge yayınlayarak, bugün başlaması gereken yüz yüze eğitime tüm kademelerde ara verdi. Kararın üstünden 24 saat geçmeden, Bakan Ziya Selçuk katıldığı televizyon programından çıkıp, genelge yayınladı. Çalışan anne babalar için okul öncesini, kreşleri açacaklarını söyledi. Okullarda şu anda isyan var. Öğretmenlerin, isyanı sadece, ‘Okula gitmek istemiyorlar' diye basite indirgenemez.

2-5 YAŞ ARASI 1,6 MİLYON ÇOCUK SOKAKTA

*Okul öncesi isyanda çünkü; anne- baba çalıştığı için çocuklar okula gelsin deniliyorsa, okul öncesi eğitim değil çocuk bakıcılığıdır. Öğretmenler, buna tepkili olduğu kadar çok önemli bir eğitim olan okul öncesi öğretmenlerine çocuk bakıcısı muamelesi yapmasına da kızgınlar. 20 yaş altı sokağa çıkamazken bugün 3-5 yaş grubu 1, 6 milyondan fazla çocuk, bu salgında sokağa çıkarıldı.

32 BİN OKUL AÇIK

*Okul öncesi öğrenci ve öğretmenlerine Kovid-19 bulaşmıyor mu? 32 bin okul şu an açık. Sağlık her şeyden önemli olmak zorundadır. Anne ya da babalara özel-resmi fark etmeksizin dönüşümlü izin verilmelidir. Çünkü devlet okullarında okul öncesine çocuklar sadece 3 saat okula geliyor. Bu 3 saatin çalışan anne ya da babaya hiçbir katkısı olmayacağını gibi bile bile okullar açılması virüs yayılma riskini arttırıyor.