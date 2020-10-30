Bankamatik yurtlar boş

ÖĞRENCİ GARANTİLİ YURT

Tıp, diş hekimliği, hemşirelik gibi uygulamalı derslerde Konya gibi bazı illerde, ‘nöbetçi yurt' sistemine geçildi. Yap-işlet-devret yoluyla otoyollar, köprüler gibi birçok ilde, geri ödeme garantili yapılan öğrenci yurtları ise bu dönemde de atıl kaldı.

ZARAR 373 MİLYON TL

Bu sistemle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sayısı 773'e, yatak sayısı 678 bin 763'e çıksa da, yurtların çoğu kent merkezine uzak olduğu için atıl kaldı. KYK'nin şehir merkezlerinde kiraladığı binalardan 373 milyon 365 bin TL kamusal zarar ettiği Sayıştay raporuna girdi.

TARiKATLARA PARA YATIYOR!

Tüm Yurt ve Özel Barınma Hizmetleri İşverenleri Sendikası (TÜYİS) Genel Başkanı Umut Gezici: “Özel şirketler tıpkı köprüler, otoyollar gibi yap-işlet-devret yöntemiyle 15- 35 yıl ödeme garantili 10 bin yataklı yurtlar yaptırdı. Üniversitelere 30-40 km uzakta dağ başındaki bu yurtlara öğrenci gitmedi. Bankamatik yurtların parası, hesaplarına yattı. Öğrenciler, günlük 25 TL' den aylık 750 TL destekle yönlendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, bir rapor sunduk. ‘Covid-19 sürecinde yine para yattı mı?' diye sorduk, cevap verilmedi. Tarikatlar, maddi destekle 180 bin yatak kapasitesine ulaştı. ‘Yurtta virüs bulaşır' diye şimdi üniversiteler açılmıyor. Açılsa da, açılmasa da bazı kesimlerin parası yatıyor. 2 bin özel yurt ise 8 aydır tek kuruş kazanmadı. Personel maaşı, kira, fatura, stopaj, vergi yükü altında 500'ü aşkın yurt iflas etti.”

SAYIŞTAY'IN UYARDIĞI YURTLAR COViD-19'LA AÇILABiLiR Mi?

– Öğrencilerin ortak kullanım alanı yok.

– Girişi, koridoru standart dışı binalar kiralanmış.

– Deprem yönetmeliği dahil şartnameye aykırılık içeriyor.

– Engelli odası, lavabosu, tuvaleti yeterli değil ya da hiç yok.