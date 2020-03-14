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BİLSEM grup tarama sınavları ertelendi mi? MEB’ten BİLSEM tarama testleri için duyuru…

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'de birçok değerlendirmeden geçecek öğrenciler Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınavlarına katılıyor. Ancak MEB tarafından duyuru ile hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulamalarının ertelendiği duyuruldu.

19:47 -
Haberler Eğitim
BİLSEM grup tarama sınavları ertelendi mi? MEB’ten BİLSEM tarama testleri için duyuru…

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM için gerçekleştirilen BİLSEM testleri ertelendi. Ertelenme karar MEB tarafından resmi sitede yayınlandı.

BİLSEM TARAMA TESTLERİ ERTELENDİ

Grup tarama testlerinin ertelendiğini duyuran MEB’in açıklaması şu şekilde;

“Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir. 15 Mart 2020 pazar günü gerçekleştirilecek uygulamalar yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ayrıca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren planlanan BİLSEM grup tarama uygulamaları (21-22 Mart, 28-29 Mart, 04-05 Nisan, 11-12 Nisan, 18-19 Nisan) ertelenmiş olup ilerleyen tarihlerde konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.”

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