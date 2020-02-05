BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen sınavların sonuçları meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak BİLSEM grup tarama sınavları ve sonuç bilgilerini sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte BİLSEM sınavları hakkında merak edilen tüm detaylar.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak – 19 Nisan arasında yapılacak.

Sınavların sona ermesinin ardından BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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TABLET BİLGİSAYAR GRUP TARAMA UYGULAMA SÜRECİ VE SONUÇ AÇIKLAMA

a) Grup tarama uygulamasına 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde, sınıf öğretmenleri tarafından genel zihinsel,

görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilen öğrenciler girecektir.

ÖNEMLİ: Bilim ve sanat merkezleri için yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrencilerin tamamı grup tarama uygulamasına girecektir. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmayacaktır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ AÇIKLAMA

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacaktır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen

öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacaktır.