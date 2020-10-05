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BİLSEM sınav sonuçları için tarih belli! MEB duyurdu…

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM için sonuç tarihini MEB duyurdu. BİLSEM sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak.

11:06 -
Haberler Eğitim
BİLSEM sınav sonuçları için tarih belli! MEB duyurdu…

Zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere Türkiye genelinde BİLSEM grup tarama sınavları uygulanıyor. Kaldığı yerden, 5 Eylül’de başlayan BİLSEM sınavlarının sonuçları MEB’in yaptığı açıklamaya göre 14 Ekim’de açıklanacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020′ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

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