BİLSEM sınav sonuçları için tarih belli! MEB duyurdu…

Zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere Türkiye genelinde BİLSEM grup tarama sınavları uygulanıyor. Kaldığı yerden, 5 Eylül’de başlayan BİLSEM sınavlarının sonuçları MEB’in yaptığı açıklamaya göre 14 Ekim’de açıklanacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020′ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.