BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM sonuçlarının açıklanması pandemi nedeniyle ertelenmişti. İlk olarak 4 Ocak'ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim'e kadar devam edecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020′ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.