BİLSEM sınavları tamamlandı! Sonuçlar 14 Ekim’de açıklanacak

BİLSEM sınavı, ilkokullarda tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin, devlete bağlı özel eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilmesine olanak sağlıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen BİLSEM sınavları tamamlandı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020′ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.