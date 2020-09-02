BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınavlarına 5 Eylül’den itibaren devam edilecek. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020′ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.