BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM grup tarama sonuçları tarihi geldi!

İlkokullarda grup tarama sınavları ile tespit edilen öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'de sonuç günü olarak 22 Nisan tarihi verilmişti. Ancak 15 Mart 2020 tarihi ardından yapılacak tarama sınavlarının ertelenmesinin ardından sonuç tarihinin de ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre 22 Nisan'da erişime açılacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçları daha önce MEB tarafından yayınlanan takvime göre 22 Nisan'da erişime açılacak. BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.