BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM için MEB tarih verdi…

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'de birçok değerlendirmeden geçecek öğrenciler Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınavlarına katılıyor. Merak konusu ise BİLSEM sınavları ne zaman sona erecek?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak – 19 Nisan arasında yapılacak.

Sınavların sona ermesinin ardından BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.