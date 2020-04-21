BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler BİLSEM grup tarama sonuçlarında…

BİLSEM sonuçları aday öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Grup tarama sınavları yaklaşık 3.5 ay sürdü. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların sona ermesinin ardından BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşeceği açıklanmıştı. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.