BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihini duyurdu mu?

BİLSEM, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlıyor. İlk olarak 22 Nisan’da açıklanacağı belirtilen sonuçlar salgın nedeniyle ertelenmişti. Peki BİLSEM sonuçları için tarih belli mi?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etmişti.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.