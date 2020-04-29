BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuçları için tarih verdi mi?

Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınavlarına katıldı. Daha önce 22 Nisan olarak açıklanan BİLSEM sonuçları için MEB açıklama yaptı ve ertelendiğini açıkladı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI ERTELENDİ Mİ?

22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Henüz MEB tarafından yeni tarih duyurusu yapılmadı.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.