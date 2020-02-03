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Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde Yıldırım Ailesi tarafından yaptırılan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu törenle açıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

14:16 -
Haberler Eğitim
Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı

İstanbul Tuzla’daki Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu’nun töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bütün milletçe kabul edilmiş çok değerli bir şahsiyet olan Binali Yıldırım beyefendinin, çocuklarının, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışladığı bu binayı, bu okulu açmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum” dedi.

(FOTO: DHA)

YILDIRIM’IN KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konuşma için kürsüye çıkan Binali Yıldırım’ın kızı Büşra Yıldırım Köylübay konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Salonda Binali Yıldırım’ın yaşamını anlatan bir video izletildi. Daha sonra kürsüye çıkan Yıldırım, okulun açılmasıyla ailesinin bir hayalinin gerçekleştiğini söyledi. (DHA)

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