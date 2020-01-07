Bolu’da okullar tatil mi?

Gerede Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okulları tatil etti. Gerede&#8217;de yarın ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.. DHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/boluda-okullar-tatil-mi-5552118","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/boluda-okullar-tatil-mi-5552118","pageType":"yazi","pageIdentifier":5552118,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"egitim","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Bolu&#8217;da okullar tatil mi?"});aip('newsArticle', {"identifier":5552118,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/boluda-okullar-tatil-mi-5552118/","headline":"Bolu&#8217;da okullar tatil mi?","articleBody":"","articleSection":"egitim","keywords":"["Bolu","kar ya\\u011f\\u0131\\u015f\\u0131","okullar tatil mi","sal\\u0131","tatil"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/06/iecrop/bolu-iha_16_9_1578344617-880x495.jpg","author":"Esra u015eau015fmaz","dateCreated":1578344622,"datePublished":1578344622,"dateModified":1578344622,"info":"{"seo_news":"false"}"});