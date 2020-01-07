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Bolu’da okullar tatil mi?

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 7 Ocak Salı günü tatil edildi. 

00:03 -
Haberler Eğitim
Bolu’da okullar tatil mi?

Gerede Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okulları tatil etti. Gerede’de yarın ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.

DHA

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