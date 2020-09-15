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Boş kontenjanlara yerleşmek isteyenler YKS ek tercih kılavuzunu bekliyor

ÖSYM tarafından yayınlanacak YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak üniversite kontenjanları ek tercihlerde büyük önem taşıyor. Yerleştirme sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının ardından henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercihleri son şans olarak görüyor.

08:21 -
Haberler Eğitim
Boş kontenjanlara yerleşmek isteyenler YKS ek tercih kılavuzunu bekliyor

YKS sonuçları ardından bu yıl 838.221 kişilik toplam kontenjana 781.165 kişi yerleştirildi. Henüz bir yere yerleştirilmeyen adaylar ise geriye kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için ek tercihler yapacak. Ek tercih tarihlerinin birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.

GEÇEN SENE EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

Bu sene pandemi nedeniyle sekteye uğrayan sınav süreci göz önüne aldığında ek yerleştirme kılavuzunun bu hafta ya da gelecek hafta içerisinde yayınlanma ihtimali yüksek görülüyor.

Geçtiğimiz sene 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite kayıtlarının ardından ek yerleştirme kılavuzu 4 Eylül'de yayınlanmış, tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

FOTO: Depophotos/ Devlet üniversitelerinde 11 bin 749 boş kontenjan bulunuyor.

YKS TERCİHLERİ SAYISAL VERİLERİ

* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578

Ek yerleştirme öğrenci ÖSYM sınav YKS
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