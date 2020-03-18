Bu yıl okullar ne zaman kapanacak? İşte okulların kapanacağı tarih!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devlet okullarında bu yıl ilk defa uygulanan ara tatil sistemininde ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde olacak. Özellikle son günlerde yaşanan corona virüsü tedbirleri kapsamında 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim sistemi uygulanacak. Peki okullar ne zaman kapanacak? Bu yıl okulların kapanış tarihi ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2020 çalışma takviminde yer alan bilgilere göre, bu yıl okullar 19 Haziran Cuma günü kapanacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Okul tatili uzayacak mı sorusu için resmi bir açıklama yapılmadı. Okullar 23 Mart'tan itibaren online eğitim sürecine başlayacak.

Türkiye’nin, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sitemi ile de model ülke olmaya hazırlandığını belirten Selçuk, “İki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde dinlenerek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

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