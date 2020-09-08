Bursluluk sınav sonuçları bu ay açıklanacak! İOKBS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavının soru kitapçığını ve cevap anahtarını henüz açıklamadı. MEB kaynakları, bu hafta içinde kitapçığın ve cevap anahtarının erişime açılacağı bilgisini verdi.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Eylül'de ülke genelinde 831 merkezde yapılan bursluluk sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinden 28 Eylül'de erişime açılacak.

BİRİNCİ DÖNEM KAZANIMLARI SORULDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu.