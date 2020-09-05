Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sınavı tamamlandı!

5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavına tüm yurt genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı. Ülke genelinde 831 merkezde yapılan sınavda 230 bin kişi görev yaptı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı sınav takvimine göre İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları 28 Eylül tarihinde duyurulacak.

BİRİNCİ DÖNEM KAZANIMLARI SORULDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu.