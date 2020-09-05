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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sınavı tamamlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılım gösterdiği İOKBS (bursluluk sınavı) yurt genelinde gerçekleştirildi. Şimdi gözler sınav sonucunun açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB, bursluluk sınav sonuçlarını 28 Eylül tarihinde açıklayacak.

22:32 -
Haberler Eğitim
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sınavı tamamlandı!

5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavına tüm yurt genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı. Ülke genelinde 831 merkezde yapılan sınavda 230 bin kişi görev yaptı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı sınav takvimine göre İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları 28 Eylül tarihinde duyurulacak.

MEB, bursluluk sınavının soru kitapçığını ve cevap anahtarını 7 Eylül Pazartesi açıklayacak. Foto: Shutterstock

BİRİNCİ DÖNEM KAZANIMLARI SORULDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu.

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